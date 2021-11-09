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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’da aşılama oranı artarken, vaka oranı da düşüyor

İHA

Giresun’da aşılama oranı artarken, vaka oranı da düşüyor

Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre Giresun’da aşılama oranları artarken, haftalık 100 bin nüfusa göre vaka oranlarında da düşüş yaşandığı görüldü.
Giresun İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, “İlimizde son 1,5 aydır düzenli olarak vaka sayılarında azalma dikkat çekiyor. Bu azalma gerek Covid servislerinde, gerekse de yoğun bakım yatak doluluklarına da yansıyarak yüzde 30 seviyelerinde bir azalma olduğunu söylenebilir. Bu süreçte aşı oranlarımızı arttırmak ilimiz açısından çok önemli. Aşı oranının daha da artması kış mevsiminde hastanelerimizdeki yoğunluğu azaltacak olup, toplum sağlığımızı korumak ve güçlendirmek adına önemli bir adım olacaktır. Güncellenen aşı takvimi ile eksik aşıları olan vatandaşlarımıza aşılarının rapel dozlarını yaptırmalarının önü açıldı” denildi.
Öte yandan son Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise Giresun’da aşılama oranı yüzde 80,5’e yükselirken, haftalık 100 bin nüfusa göre vaka sayısı ise 270 seviyelerine düştü.

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