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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Giresun'da ölüm yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anıldı

İHA

Atatürk Giresun'da ölüm yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yıl dönümü nedeniyle Giresun’da anma törenleri düzenlendi.
Giresun Valiliği önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunma törenleri ile başladı. Valilik önündeki törene Vali Enver Ünlü, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Belediye Başkanı Av. Aytekin Şenlikoğlu ile askeri ve mülki erkan katıldı.
Vali Enver Ünlü, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve siyasi parti temsilcilerini çelenklerinin sunulması ile başlayan tören, saat 09.05’te 2 dakika boyunca çalınan siren sesleri eşliğinde gerçekleştirilen saygı duruşu ile devam etti. anma töreni etkinlikleri kapsamında "Atatürk" konulu sunum ve "Atatürk'ü Anmak ve Anlamak" konulu oratoryo da düzenlendi.

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