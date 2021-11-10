Giresun yaylaları beyaza büründü

Giresun’un alçak kesimlerinde etkili olan şiddetli yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Yağan kar ile birlikte Giresun yaylaları beyaz gelinliğini giyerek apayrı bir güzelliğe büründü. Karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar ise yaylalara akın etti.

Vatandaşların en çok ziyaret ettiği yerlerden biri de her zamanki gibi Koçkayası Tabiat Parkı oldu.

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