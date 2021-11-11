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20 yıl önce yapılan grup yolu davalık oldu Giresun merkeze bağlı Çavuşoğlu köyünde 30 civarında köye ulaşım sağlayan grup yolu davalık oldu

İHA

20 yıl önce yapılan grup yolu davalık oldu Giresun merkeze bağlı Çavuşoğlu köyünde 30 civarında köye ulaşım sağlayan grup yolu davalık oldu

Giresun merkeze bağlı Çavuşoğlu köyünde 30 civarında köye ulaşım sağlayan grup yolu davalık oldu. Babalarının tapulu fındık bahçesi içerisinden 20 yıl önce yapılan grup yolunun kadastroda olmadığını öğrenen varisler tarafından açılan davada mahkeme kamulaştırma bedelinin ödenmesine karar verdi. Ancak yolu yapan Giresun İl Özel İdaresi’nin karara itiraz ederken, arazi varisleri mahkemenin sonuçlanmasının ardından kamulaştırma bedelinin ödenmemesi halinde yolun ulaşıma kapatacaklarını kaydetti.

Veraset davası ile ortaya çıktı
Konuyla ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu köyü sakinlerinden Mehmet Karakaya, “Babamız vefat edince kardeşimizin kızı olan yeğenimiz veraset davası açtı. Bizde araziyi paylaşmaya çalıştığımızda arazinin içerisinden geçen grup yolunun kadastroya işlenmediği tespit edildi. Bunun üzerine biz de yer paylaşımında sorun yaşadık. Ardından ise Giresun Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açıldı. Dava sonucunda bilirkişi raporu incelemesinin ardından verilen kararda 140 bin TL kamulaştırma bedeli belirlendi. Bu bedelin ise Giresun İl Özel İdaresi tarafından ödenmesine karar verildi. Ancak İl Özel İdaresi ise karara itirazda bulundu. Mahkeme süreci devam etmektedir. Mahkeme sürecinin tamamlanmasının ardından yolu tamamen kapatarak yeniden fındık bahçesine dönüştüreceğiz ya da kamulaştırma bedeli ödenerek yol ulaşıma hizmete devam edecektir” dedi.

“Mahkeme kararının gereği yapılmazsa yolu fındık bahçesi yapacağız”
Arazi varislerinden İsmail Karakaya ise, “Yolun geçtiği arazi üzerinde hiçbir çalışma yapamadığımız gibi paylaşımda yapamıyoruz. Mahkeme kararının son anına kadar hakkımızı arayacağız. Şuanda mahkeme kararına göre yolu kapatma hakkına sahibiz, ancak vicdanımız köylüleri yolsuz bırakmak istemiyor. Buna rağmen mağdur edilirsek biz de çaresiz yolu kapatacağız ve yeniden fındık bahçesine dönüştürerek varisler arasında paylaşım yapmak zorunda kalacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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