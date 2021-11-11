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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşil Yol değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

İHA

Yeşil Yol değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından desteklenen Yeşil Yol için bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Doğu Karadeniz turizmine önemli katkı sağlaması hedeflenen ve Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin ve Tokat olmak üzere 9 ilin önemli yaylalarını birbirine bağlayan Yeşil Yol projesinin geldiği son aşamanın değerlendirme toplantısı Trabzon’da düzenlendi.
DOPAP Başkanı Hakan Gültekin başkanlığında düzenlenen toplantıya, AK Parti İl Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları ve Samsun, Ordu ile Trabzon Büyükşehir Genel Sekreterlerleri katıldı. Toplantıda bir araya gelerek bölgesel düzeyde projenin mevcut durumu hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Toplantıyla ilgili DOKAP tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemizin turizm potansiyelini artırmak için Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin ve Tokat olmak üzere 9 ilin önemli yaylalarını birbirine bağlayan, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin belirlenen güzergâh boyunca güvenli, konforlu bir şekilde seyahat etmesine imkân veren Yeşil Yol Projesi'nin mevcut durumu ve bundan sonraki süreçte yapılması gerekenlerle ilgili istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda Yeşil Yol Projesi’nin bölgemiz için en önemi projelerden biri olduğu ve projeyi gerçekleştirmek için gerekli çalışmaların ivedi şekilde devam ettirilmesi gerektiği vurgulanmıştır” denildi.

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