Giresun’da 80 bin fidan toprakla buluşturuldu

Giresun’da 11 Kasım Ağaçlandırma Bayramı kapsamında 80 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yapılan 'Milli Ağaçlandırma Seferberliği' bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Giresun’da da yapıldı. Giresun’un Erimez yaylasında ormanlık alanda düzenlenen etkinlikte Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden ve kurum müdürleri yer alarak fiden dikimi gerçekleştirdi.

Etkinlikte konuşan Giresun Valisi Enver Ünlü, “Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillerimiz için vatanımızı daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak amacıyla bu etkinlikler gerçekleştiriliyor. İlimizde bugün 33 noktada 80 bin adet fidanı toprakla buluşturuyoruz. Sadece 2021 yılı sonuna kadar ilimizde 2 milyon 105 bin adet fidanı dikmiş olacağız. Ağaç sevgisini bir seferberlik haline dönüştüren, fidan dikimini Millet meselesi olarak gören, geleceğe nefes olan herkese gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

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