GZT Giresunspor futbolcusu Erol Can Akdağ: "Yeni Malatyaspor maçını kazanarak çıkış yakalamak istiyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GZT Giresunspor futbolcusu Erol Can Akdağ: "Yeni Malatyaspor maçını kazanarak çıkış yakalamak istiyoruz"

İHA

GZT Giresunspor'un 25 yaşındaki ön liberosu Erol Can Akdağ, oynadıkları futbolla ligde şu anki pozisyonu hak etmediklerini belirterek, Yeni Malatyaspor maçı ile birlikte çıkış yakalamak istediklerini söyledi.

GZT Giresunspor futbolcusu Erol Can Akdağ: "Yeni Malatyaspor maçını kazanarak çıkış yakalamak istiyoruz"

GZT Giresunspor'un 25 yaşındaki ön liberosu Erol Can Akdağ, oynadıkları futbolla ligde şu anki pozisyonu hak etmediklerini belirterek, Yeni Malatyaspor maçı ile birlikte çıkış yakalamak istediklerini söyledi.
Spor Toto Süper Lig’in 13. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan GZT Giresunspor mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor. GZT Giresunsporlu futbolcu Erol Can Akdağ, takımın durumu ve hedefleriyle ilgili İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Erol Can, iyi futbol ortaya koymalarına rağmen bunu skora yansıtamadıklarını belirterek, Yeni Malatyaspor maçı ile birlikte çıkışa geçmek istediklerini dile getirdi.

"Önemli bir karşılaşmaya çıkacağız"
Giresunspor'un altyapısından yetişen ve geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan kadroda yer aldığını vurgulayan Erol Can Akdağ, "Geçen yılki arkadaşlık ve aile ortamını bu yıl da takımda yaşamaktayız. Her geçen gün daha da güçlenen, iyi oynayan bir takım oluyoruz. Oyunumuza baktığımız zaman aslında şu anki bulunduğumuz konumu hak etmiyoruz. Lige çok iyi başlayamadık ama günden güne artan bir performansımız var. Bunu sadece skora yansıtamadık. Bundan sonraki maçlarımızda skora yansıtmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milli arayı da iyi değerlendirerek çalışmalarımızı buna göre yapmaktayız. Taraftarımızın desteğiyle Yeni Malatyaspor karşısında önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Bunun hazırlıklarını sıkı bir şekilde yapmaktayız. Bu önemli maçı kazanarak çıkış yakalamak istiyoruz. Desteğini hiçbir zaman esirgemeyen taraftarımızın da bu önemli karşılaşmada bizi yalnız bırakmayacağını biliyoruz” diye konuştu.

"Giresun’da mutluyum ama hayalim Avrupa"
Kariyer hedeflerinden de bahseden Erol Can Akdağ, “Öncelikle ifade etmeliyim ki, burada olmaktan çok mutluyum ve maçlarda defa fazla süre almayı hak etmek istiyorum. Bunun için çalışıyorum. Bunu başarabilirsem tabi ki hedeflerim, hayallerim var. Bu hedeflerimden biri her Türk futbolcusu gibi Milli Takım forması giymektir. Bunun dışında Avrupa’da futbol oynayabilmek de hayallerim arasında yer alıyor. Buralı olmanın avantajıyla herkes şehirde beni tanıyor, ilgi ve alaka gösteriyor, çok destek oluyor. Burada olmaktan mutluyum ama hayallerimin de peşinden koşmak istiyorum” açıklamasında bulundu.
Futbolcu olarak örnek aldığı ismin Emre Belözoğlu olduğunu ifade eden Erol Can Akdağ, takım arkadaşlarının ise oyun tarzını Fransız futbolcu N'Golo Kante'ye benzettiklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil menfeze düştü; İrem öğretmen hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobil menfeze düştü; İrem öğretmen hayatını ...
Kadın doktor karatede dünya 2.’si oldu
YEREL HABERLER Kadın doktor karatede dünya 2.’si oldu
Giresun’da 80 bin fidan toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Giresun’da 80 bin fidan toprakla buluşturuldu
Yeşil Yol değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Yeşil Yol değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
20 yıl önce yapılan grup yolu davalık oldu Giresun merkeze bağlı Çavuşoğlu köyünde 30 civarında köye ulaşım sağlayan grup yolu davalık oldu
YEREL HABERLER 20 yıl önce yapılan grup yolu davalık oldu Giresun ...
GZT Giresunspor’da Douglas Bacelar şoku
YEREL HABERLER GZT Giresunspor’da Douglas Bacelar şoku
Giresun yaylaları beyaza büründü
YEREL HABERLER Giresun yaylaları beyaza büründü
Hakan Keleş: "Puan kayıplarımızı telafi edeceğiz"
YEREL HABERLER Hakan Keleş: "Puan kayıplarımızı telafi edeceğiz"
Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: Takviyelerle daha iyi olacağız
YEREL HABERLER Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: Takviyelerle daha ...
Atatürk Giresun'da ölüm yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anıldı
YEREL HABERLER Atatürk Giresun'da ölüm yıl dönümünde çeşitli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.