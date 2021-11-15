Üreticiye fındık satışı için TMO tavsiyesi Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, üreticilere serbest piyasa koşullarına aldanmamaları, TMO’ya yönelmeleri tavsiyesinde bulundu

Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, fındık satacak olanlar için Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık üreticilerinin garantisi olduğunu belirterek serbest piyasa fiyatlarına aldanmamaları gerektiğini söyledi.

Serbest piyasada fındık fiyatının istikrarsız olduğunu hatırlatan Şahin, “Serbest piyasada koşullara göre değişen bir fiyat istikrarsızlığı var. Bugün 25 liranın üzerinde olan fındık fiyatı yarın düşebilir de yükselebilir de bunun hiçbir garantisi bulunmamaktadır. Üretici için tek garanti olan kurum TMO’dur. Üreticilerimizin de TMO’ya olan ilgisini görüyoruz. Serbest piyasada inişli çıkışlı bir fiyat istikrarsızlığı mevcutken, TMO'ya randımanına göre 27 liradan, 30 liraya kadar fındık satabilen üreticilerimiz var. Bizim tavsiyemiz üreticilerimiz serbest piyasa fiyatlarına aldanmamalıdır. Bugün yükseliş eğiliminde olan serbest piyasa fiyatlarının yarın ne olacağının bir garantisi yoktur.” dedi.

Giresun’daki üreticilerin elinde halen bir miktar fındık bulunduğunu da ifade eden Şahin, “Bilindiği gibi Giresun’da yaklaşık 84 bin ton olarak tahmini bir rekolte belirlenmişti. Bu tahmin edilen fındık rekoltesinin 3/2’sinin piyasaya indiğini söyleyebiliriz. Üreticimizin elinde ise artık yarıdan daha az bir fındık bulunuyor. Bu üreticilerimizde ihtiyacı kadarını pazara indirecektir“ açıklamasında bulundu

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