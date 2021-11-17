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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alucra’da selin yaraları sarılıyor

İHA

Alucra’da selin yaraları sarılıyor

Giresun'un Alucra ilçesinin Topçam mahallesi ve ilçe merkezinde 27 Haziran tarihinde meydana gelen sel afeti sonrası tahrip olan yollar yapılıyor.
Alucra Belediyesi tarafından, sel nedeniyle tahrip olan Topçam mahallesinin yol yapım çalışmalarına hız verildiği belirtildi.
Mahallelerinde yaşanan sel afetinin yaralarının sarılmaya başlandığını ifade eden Topçam Mahalle Muhtarı Mahmut Bıyıkçı, “Öncelikle Alucra Belediyemize teşekkür ediyoruz. İlçenin daha önce sıcak asfalt dökülmeyen tek mahallesi olarak yol konusunda oldukça muzdariptik. Bu da yetmezmiş gibi sel afeti ile yol ciddi anlamda tahrip olmuştu. Bugün itibariyle mahallemizin yollarının şarampolleri, yağmur suyu kanalları, bozulan kısımları ve de menfezlerle düzeltilerek onarımı yapılmıştır. En kısa sürede asfalt da dökülürse çok memnun oluruz, emeği geçen herkese mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.
Belediye çalışmalarını yakından takip eden Belediye Başkan Yardımcısı Burak Bıyıkçı da, belediyenin daha önce Karaağaç mahallesi girişindeki köprünün de bakım çalışmasının yapıldığını tüm mahallelere ve ilçe merkezinde hizmetlerinin aralıksız devam edeceğini belirtti.

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