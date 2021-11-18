Organları, 2 ildeki 6 hastaya umut oldu

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Hakan KABAHASANOĞLU/ GİRESUN, (DHA)GİRESUN'da, tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Hasan Haliloğlu'nun (39) bağışlanan organları, 2 ilde 6 hastaya nakledilecek.

İlçede 1 hafta önce baygınlık geçiren Hasan Haliloğlu, kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedaviye alındı. Beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Haliloğlu'nun organları, ailesi tarafından bağışlandı. Uzman ekip tarafından operasyonla alınan Haliloğlu'nun kalbi, 2 böbreği ve korneaları, Sağlık Bakanlığı´na ait uçak ve UMKE ekiplerince hastalara nakledilmek üzere Erzurum ve Samsun'a gönderildi. Hasan Haliloğlu'nun bağışlanan organlarının 6 hastaya nakledileceği belirtildi.DHA-Sağlık Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2021-11-18 14:07:38



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