Giresunspor´da hedef Yeni Malatyaspor karşısında galibiyet



Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, hafta sonu sahalarında ağırlayacakları Öznur Kablo Yeni Malatyaspor´u yenerek iç sahada fire vermeden yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Keleş, yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen bir haftalık aranın eksik yönlerini gidermek ve ligde karşılaşacakları Yeni Malatyaspor maçına daha iyi hazırlanmak için iyi bir fırsat olduğunu ifade etti. Keleş, Yeni Malatyaspor karşısında zor bir maça çıkacaklarını vurgulayarak, "Bu ligde kolay maç yok. Her maçın zorluk derecesi var. Hafta sonu Yeni Malatyaspor ile zor bir maç oynayacağız. Ancak biz iç sahada fire vermemek adına bu maçı kazanmak istiyoruz. Rakibimizi yendiğimiz takdirde onun üstünde yer alacağız. Takımımızın moral ve motivasyonu yerinde. Bu maçı kazanacak güce ve inanca sahibiz. İç sahada alacağımız galibiyetle Beşiktaş deplasmanına daha moralli gideceğiz. Giresunspor, Süper Lig´deki farkını ortaya koymaya devam edecektir" dedi.

"BİZ HAZIRIZ, YETER Kİ TARAFTARLARIMIZ TRİBÜNLERİ DOLDURSUN"

Taraftarlardan Çotanak Spor Kompleksi tribünlerini doldurmasını ve takımlarına destek vermesini isteyen Keleş, "Taraftarlarımız her fırsatta yanımızdalar. İç sahada bizleri hiç yalnız bırakmıyorlar. Tribünleri dolduracak olan taraftarlarımızın desteğiyle saha avantajımızı da kullanarak, Yeni Malatyaspor´u puansız göndermek istiyoruz. Biz hazırız, yeter ki taraftarlarımız tribünleri doldursun" diye konuştu.

Öte yandan Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlı ekipte cezalı olan Traore, sakatlığı süren Douglas haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2021-11-18 14:24:45



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