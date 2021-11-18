Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Giresun’da yoğun ilgi görüyor

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objeler ve dijital gösterilerin yer aldığı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Giresun’da yoğun ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca oluşturulan ve Çanakkale’den yola çıkan mobil müze Giresun Atatürk Meydanı’nda ziyaretçilere açıldı.

Giresun Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu ile Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Çanakkale Savaşları mobil müze tırının 3 gün boyunca Giresun’da ziyaretçilere açık olacağını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden, “Milli birlik ve beraberliğin, ulus devletin kurulmasında önemli kilometre taşlarından birisi olan Çanakkale Zaferi'nin hatırlatılması ve hatıralarının canlı tutulması amacıyla şehrimize gelen bu müze büyük önem arz ediyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.