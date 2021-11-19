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YÖK Başkanı Özvar: Mezun istihdamını izleyen üniversite yönetim anlayışını önceleyeceğiz

DHA

YÖK Başkanı Özvar: Mezun istihdamını izleyen üniversite yönetim anlayışını önceleyeceğiz


Mustafa KIRLAKHakan KABAHASANOĞLU/ GİRESUN, (DHA)YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Yükseköğretim Kurulu'nun yeni vizyonuna göre, üniversitelerin istihdama sağlayacağı katkı; başkanlığımızın izleyeceği önemli performans kriterlerinden biri olacaktır. Ulusal ve uluslararası iş gücü piyasasını takip eden ve kendi mezunlarının istihdamını izleyen üniversite yönetim anlayışının hakim kılınmasını önceleyeceğiz" dedi.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Giresun Üniversitesi'nde düzenlenen Üni-DOKAP İş Birliği Toplantısı'na katıldı. Karadeniz Bölgesi'ndeki üniversiteler ile DOKAP iş birliği çerçevesinde yapılacak çalışmaların ele alındığı toplantıya, bölgedeki üniversitelerin rektörleri de katıldı. Toplantıda konuşan YÖK Başkanı Özvar, "Yükseköğretim Kurulu'nun yeni vizyonuna göre, üniversitelerin istihdama sağlayacağı katkı; başkanlığımızın izleyeceği önemli performans kriterlerinden biri olacaktır. Ulusal ve uluslararası iş gücü piyasasını takip eden ve kendi mezunlarının istihdamını izleyen bir üniversite yönetim anlayışının hakim kılınmasını önceleyeceğimizi buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Burada istihdama katkı sağlamaktan kastımız; üniversitelerin elbette mezunlarına iş bulması anlamına gelmemektedir. Üniversitelerin istihdama katkısı; yetiştirdiği öğrencilere daha fazla bilgi, daha fazla beceri ve daha fazla yetkinlik kazandırmak suretiyle iş gücü piyasalarında mezunlarına bir rekabet üstünlüğü veya gücü kazandırmaktır" dedi.
'MEVZUAT ÇALILŞMALARI BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE BİTECEK'
İstihdam için üniversitelerin nitelikli öğrenci yetiştirmesi gerektiğine vurgu yapan Özvar, "Hiç şüphe yok ki Türkiye'deki iş gücü piyasalarının sadece beşeri sermayenin niteliğini artırmak suretiyle katkıda bulunmak değil. Aynı zamanda iş gücü piyasalarını genişletecek üniversitelerin üzerine düşen araştırma-geliştirme veya ileri teknoloji ürünlerinin ortaya çıkmasına vesile olacak çalışmaları da sağlamaktır. 'Üretimde çeşitliliği sağlamak suretiyle üniversiteler, bu bakımdan ilgili piyasalara katkıda bulunabilir' diye düşünüyoruz. Bunun yanı sıra iş gücünü zenginleştirecek, iş gücü niteliğini artıracak faaliyetler; önümüzdeki birkaç hafta içinde bu konuda yaptığımız mevzuat çalışmalarının bitmek üzerine olduğunu da buradan sizlerle paylaşmak isteriz. İnşallah, niteliğini formel eğitim süreciyle ispat edemeyen iş gücü sahiplerinin en formel elde ettikleri nitelikleri belgelendirebilecekleri bir sistemin de bugünden müjdesini sizlerle paylaşmak isterim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Giresun
2021-11-19 13:00:14

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