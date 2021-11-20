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Giresun´da madencilik şirketinin faaliyetlerine sızıntı gerekçesiyle durdurma

DHA

Giresun´da madencilik şirketinin faaliyetlerine sızıntı gerekçesiyle durdurma


Hakan KABAHASANOĞLUGülsen Akyol MUTLU/ ŞEBİNKARAHİSAR (Giresun), (DHA)GİRESUN´un Şebinkarahisar ilçesindeki madencilik şirketinin faaliyetleri, çevreye kontrolsüz atık sızdırdığı gerekçesiyle valilik kararıyla süresiz durduruldu. Analiz sonuçlarının incelemeye alındığı şirketin sorumluları hakkında, adli ve idari işlem de başlatıldı.
Yedikardeş köyü sınırlarında yer alan madencilik şirketine ait atık barajındaki iç set, önceki gün akşam saatlerinde yıkıldı. Yıkım sonucu işletmede kullanılan siyanürle oluşan ve zehirli olduğu öne sürülen atıklar, çevredeki dereye karıştı. İlgili şirket yetkililerinin müdahalesiyle sızmanın önlenerek, kontrolsüz atık su akışının kesildiği öğrenilirken, bölgede iş makineleriyle temizlik çalışmalarına başlandı.
SÜRESİZ DURDURMA
Giresun Valiliği'nce konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. İşletme hakkında inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, can ve mal kaybının bulunmadığı olayda çevre ve insan sağlığı açısından herhangi bir risk oluşmaması için kurumlar ve ilgili firma tarafından bölgede tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bölgeye yakın çevre köylerimizdeki vatandaşlara sahaya girmemeleri konusunda gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılmıştır. Olay sonucu oluşan kirliliğin hangi boyutta olduğu ve oluşturabileceği çevresel etkiler yönünden detaylı incelemelere başlanılmıştır. Çevreye kontrolsüz bir şekilde yayılan atıkların içerisinde kimyasal madde vb. gibi tehlike oluşturabilecek bileşenlerin bulunup bulunmadığının tespiti ve çevresel etkilerinin değerlendirilebilmesi amacıyla olay yerinden gerekli numuneler alınmıştır. Bu kapsamda mevcut çevre kirliliğinin önlenerek gerekli tedbirlerin alınması ve oluşabilecek daha büyük çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla Valiliğimiz kararı ile firmanın faaliyetleri 2872 sayılı Çevre Kanununun 15. Maddesi gereğince süresiz olarak durdurulmuştur. Analiz sonuçlarına müteakip sorumlular hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılacaktır" denildi. DHA-Genel Türkiye-Giresun / Şebinkarahisar
2021-11-20 14:48:32

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