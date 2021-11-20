Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında GZT Giresunspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u kendi sahasında konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)

2. dakikada Giresunspor’da Diarra havadan topu ileriye doğru yolladı. Shapi topu kafayla kontrol etmek isterken kafasından seken topu kaleci Ertaç hızla öne çıkarak havada yakaladı.

45+2. dakikada Shapi’nin kullandığı serbest vuruş kaleci Ertaç’ta kaldı.



Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx, Ramazan Keleş

Giresunspor: Okan xx, Diarra xx, Zeki xx, Pelupessy xx, Sergio xx, Doukara xx, Aziz Behich xx, Diabate xx, Flavio xx, Alexis Peres xx, Shapi xx

Yedekler: Onurcan, Balde, Umut, Champness, Emre, Sergen, Hayrullah, Çekdar, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Mustafa xx, Rayne xx, Adem xx, Dos Santos xx, Mallan xx, Sadık xx (Awuku xx dk. 24) Semih xx, Chouiar xx, Seifeldin xx, Kubilay xx

Yedekler: Ahmet Eyüp, Hadadi, Osman, Atakan, Taha, Nshimirimana, Mert Miraç, Muhammed, Hasan

Teknik Direktör: Marius Ninel Şumudica

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