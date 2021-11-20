Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 - Ö.K. Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında GZT Giresunspor, Yeni Malatyaspor’u sahasında konuk etti. Karşılaşma, GZT Giresunspor'un 10'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
57. dakikada Diabate’nin sağ kanattan penaltı noktasına topun gelişine Balde’nin vuruşu diğerin dibinden auta gitti.
61. dakikada sol kanattan Aziz Behich’in ortasında altı pasta bulunan Sergio kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
69. dakikada Zeki Yavru’nun şutuna ceza sahası içerinde Karim, elle müdahale etti. Hakem Cüneyt Çakır tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Giresunspor’da penaltı vuruşunu kullanan Diabate, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 10
79. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Mustafa’nın vuruşu ağlarla buluştu. VAR incelemesinden sonra gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.
83. dakikada Mallan’ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Okan kornere çeldi.
90+4. dakikada Yeni Malatyaspor'da Karim'in vuruşunda top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx, Ramazan Keleş
Giresunspor: Okan xx, Diarra xx, Zeki xx, Pelupessy xx (Sergen dk. 88 ?), Sergio xx (Erol Can dk. 73 x), Doukara xx (Balde dk. 46 xx), Aziz Behich xx (Emre dk. 88 ?), Diabate xxx, Flavio xx, Alexis Peres xx, Shapi xx (Champness dk. 62 x)
Yedekler: Onurcan, Umut, Hayrullah, Çekdar, Fatih
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Mustafa xx, Rayane xx, Adem xx, Dos Santos xx, Mallan xx, Sadık ? (Awuku dk. 24 x), Semih xx, Chouiar xx, Karim xx, Kubilay xx (Mert Miraç dk. 68 x)
Yedekler: Ahmet Eyüp, Hadadi, Osman, Atakan, Taha, Nshimirimana, Muhammed, Hasan
Teknik Direktör: Marius Ninel Şumudica
Gol: Foousseni Diabate (dk. 69 pen.) (Giresunspor)
Sarı Kartlar: Karim Ramadan, Aabid Rayane (Yeni Malatyaspor)
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