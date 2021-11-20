GZT Giresunspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0



Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA) -

STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

GZT GİRESUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Behich (Dk. 88 Emre Taşdemir), Pelupessy (Dk. 88 Sergen Piçinciol), Flavio, Suleymanov (Dk. 61 Champness), Diabate, Sergio (Dk. 73 Erol Can Akdağ), Doukara (Dk. 46 Balde)

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Wallace, Sadık Çiftpınar (Dk. 24 Awuku), Mustafa Eskihallaç, Chouaiar, Aabid, Mallan, Karim Hafez, Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 68 Mert Miraç Altıntaş)

GOL: Dk. 70 Diabate (P) (GZT Giresunspor)

SARI KARTLAR: Kerim Hafez, Aabid (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında GZT Giresunspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 70'inci dakikada Diabate'nin penaltıdan attığı gol ile 1-0 mağlup etti.

10'uncu dakikada Giresunspor sol taraftan Zeki ile korner kullandı, defansın uzaklaştıramadığı topu çizgi üzerinde kontrol eden Flavio´nun şutu az farkla üstten auta gitti.

45+1'inci dakikada Adem Büyük´ün cezasahası çizgisine yakın bölgede Aziz Behich´e , müdahalesi ile kazanılan faul atışında topu kullanan Suleymanov´un vuruşunda kaleci Ertaç tehlikeyi önlemeyi başardı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

54'üncü dakikada Balde kaleci Ertaç'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi, yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR kontrolü sonrası ofsayt kararı verildi.

57'nci dakikada Diabate'nin pasında topla buluşan Balde'nin yerden şutu kale direğinin yanından dışarıya gitti.

61'inci dakikada Aziz Behich'in soldan ortaladığı topa yükselen Sergio'nun kafa vuruşunda top üstten dışarıya gitti.

69'uncu dakikada ceza sahasında savunmanın kafayla uzaklaştırdığı topa Zeki Yavru sert vurdu, rakibin eline çarptı. Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

70'inci dakikada topun başına geçen Diabate meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

78'inci dakikada Kerim Hafez'in ortasında savunmadan dönen topu Semih Kaya sol kanattaki Mustafa Eskihellaç'a aktardı. Bu oyuncunun ortası Perez'den döndü, ceza sahası dışında tekrar topla buluşan Mustafa Eskihellaç topu sert vuruşla ağlara gönderdi ancak mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır, VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

83'üncü dakikada Mallan'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Okan Kocuk sağına giden topu son anda çeldi.

90+3'üncü dakikada Kerim Hafez'in ceza sahası sol ön çaprazından sert şutu üst kale direğine çarparak oyun alanına tekrar geri döndü.

Karşılaşmayı Giresunspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Giresun HAKAN KABAHASANOĞLU

2021-11-20 18:46:01



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