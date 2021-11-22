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Fındık fiyatları yükselişte Giresun kalite fındık 26,50 TL

İHA

Fındık fiyatları yükselişte Giresun kalite fındık 26,50 TL

Giresun serbest piyasada fındık fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Geçen haftayı 26 TL’den kapatan Giresun kalite fındık, bugün itibariyle 26 lira 50 kuruşa kadar alıcı bulmaya başladı. Levant kalite fındık 25 ile 25,50 TL arasında işlem görürken kara ve sivri fındık da 22 TL’den işlem görüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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