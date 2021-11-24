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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hava koşulları hamsiyi etkiledi

İHA

Hava koşulları hamsiyi etkiledi

Giresun’da balıkçılık yapan Tacettin Akdeniz, son zamanlarda hamsi fiyatlarında hareketlilik yaşandığını söyledi.
Akdeniz, yaptığı açıklamada, “35 yıldır balıkçılık yapıyorum, havaların sert olmasıyla hamsi azaldı. Bu durum hamsinin fiyatını etkiledi. 10 TL seyreden fiyatlar 1520 TL’ye çıktı. İleriki zamanlarda hava koşulları iyi olursa 10 TL’ye düşer. Diğer balık çeşitlerinin durumu iyi ama hava koşulları nedeniyle avcılık yok. Hamsi Karadeniz’in kadayıfıdır. Hamsi ileriki zamanlarda bitecektir. Yılbaşından sonra ise hamsi Gürcistan’a geçer” dedi.
Balık çeşitliliğinin geleceğinden endişe duyduklarını ifade eden Akdeniz; “Bunun nedeni de sonar sisteminden kaynaklanıyor. Bütün ülkelerde bu yasaklanmıştır, balıkçılara büyük zararı vardır, balıklarımız yıllar geçtikçe azalıyor, ileriki zamanlarda baya bir azalma yine olacaktır. Sonar sistemine, radar sistemine devlet düzenlemesi istiyoruz. Sonar, radar, algarna, trol, sistemlerinin kesinlikle yasaklanması lazım. Yasaklanmazsa ileride torunlarımıza balıkları anca anlatabiliriz” diye konuştu.

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