Kuş dili ile kadına şiddete "hayır" denildi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Doğu Karadeniz'de halk arasında "kuş dili" olarak ifade edilen ve UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan “Kuş Dili” ile kadına yönelik şiddete"hayır" denildi.
Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi tarafından farkındalık projesiyle hazırlanan videoda “Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde yaşayanlar ıslık dili ile “Kadına şiddete hayır”, “Bizim topraklarımızda kadına şiddet değil, sevgi vardır”, “Aile sevgi ve saygıyla tamamdır” sözleri yer aldı.
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