Giresun’da heyelan sonucu karayolu ulaşıma kapandı

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Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu BulancakKovanlık karayolu ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri ise yol güzergahında tedbir aldı.



Bulancak Kovanlık beldesi karayolunun 26’ncı kilometresinde akşam saatlerinde meydana heyelan sonucu kaya parçaları yolu kapatırken, ulaşımın Alibeyköy yönünden sağlandığı belirtildi. Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, “BulancakKovanlık kara yolunun 26'ncı kilometresinde akşam saatlerinde meydana gelen heyelanla toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi. Her iki yönden ulaşıma kapanan kara yolunun açılması için Karayolları, İl Özel İdaresi ve Kovanlık Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Heyelan sonrası ulaşım Alibeyköy yolundan sağlandı." denildi.

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