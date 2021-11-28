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Giresun’da yağış ve fırtına uyarısı

İHA

Giresun’da yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlerde, ülke genelinde yer yer aşırı yağış ve fırtına olacağı tahmin ediliyor. Giresun geneli için sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması belirtildi.
Giresun Valisi Enver Ünlü de, yapılan hava değerlendirmesine göre aşırı yağmur ve fırtınanın beklendiğini belirterek, sosyal medya hesabı üzerinden," Yarın gün boyunca ilimizde kuvvetli fırtına beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olalım” uyarısında bulundu.

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