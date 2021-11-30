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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atık havuzu patlayan maden şirketinde incelemelerde bulundu

İHA

Atık havuzu patlayan maden şirketinde incelemelerde bulundu

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Şebinkarahisar ilçesinde bir maden şirketine ait atıkların depolandığı havuz setinin patlamasıyla sızan sulardan çevreye zarar verdiği iddia edilen bölgede ve maden şirketinde incelemelerde bulundu.
Köylülerden ve maden şirketi yetkililerinden bilgi alan Milletvekili Aydın, bu durumu bir iş kazası olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, devlet olarak çevre ve millet için ne yapılması gerekiyorsa yapıldığını ve takipçisi olduklarını söyledi.
Aydın, “İlçemizde uzun yıllardır işletilmekte olan maden işletmesinin atık sularının biriktirildiği havuzlardan birinde 10 gün önce heyelan sonucu sızıntı meydana gelmiştir. Olayla ilgili yerinde inceleme yaptık ve yetkililerden bilgi aldık. İstihdama, ekonomiye katkı sağlayan firma ve bölge insanımız bizim için önemlidir. Ancak her şeyden önce çevremiz ve insanlarımız gelir. Hem çevremizin, hem de insanlarımızın zarar görmemesi için alınması gereken bütün tedbirleri devlet olarak alınıyor. Milletimiz gönlünü ferah tutsun. Hem çevrenin hem de vatandaşların zarar görmemesi için bütün tedbirler devlet olarak alınmakta ve takipler yapılmaktadır. Var olan zararlar varsa bunlar tespit edilecektir. Devletimiz ve firma yetkilileri olarak birlikte çalışıyoruz. Oluşturulmak istenilen bir takım spekülasyonlara kapılmamak gerekir" açıklamasında bulundu.
Milletvekili Aydın, daha sonra köylülerle maden sahasındaki incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.

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