Giresun’dan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a destek

DiyanetSen Giresun Şubesi, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın okuduğu bir hadis üzerine yapılan eleştirilere tepki göstererek Erbaş’a destek verdi.

Giresun’da Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (DiyanetSen) Giresun Şubesi üyeleri, Diyanet İşler Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Konya’da katıldığı Uluslararası İhtida Kongresi’nde, “Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar, sonra onu annebabası hristiyan, yahudi veya mecusi yapar” hadisi şerifini okuması üzerine sosyal medya siteleri ve bazı TV kanallarında Erbaş’a yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

DiyanetSen Giresun Şube Başkanı Engin Öztürk, yaptığı basın açıklamasında, “Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hocamıza yönelik sosyal medya ve bazı TV kanallarındaki asılsız ve art niyetli yapılan haberler ve paylaşımlarla bir linç kampanyasına şahit oluyoruz. Kaldı ki bu şerefli söz peygamberimiz Hz. Muhammed’e (SAV) aittir. Her karış toprağı şehit kanıyla sulanan, ezan ülkesi, minare gölgesi bu vatanın ekmeğini yiyip suyunu içip te milli ve manevi değerlerimize saldırma ve itibarsızlaştırma lüksüne hiç kimse sahip değildir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın okuduğu hadisin çocukların terbiyesine ilişkin bir hadisi şerif olduğunu ifade eden Öztürk, “Diyanet İşleri Başkanımızın söylediği ifadeler çocukların terbiyesine ilişkin bir hadisi şerif olup sahih hadis kitaplarında da yer almaktadır. Ancak bazı gazetecilerin hiç değişmeyen fıtratlarını ortaya koyarak azıcık İslami literatüre sahip bir insanın bileceği hadisi, Diyanet İşleri Başkanının kendisi söylemiş gibi haber yapmaları cehaletlerinin ve suizan sahibi olduklarının göstergesidir. Görevi yüce dinimiz İslam'ın hakikatlerini sahih dini bilgi zemininde açıklamak olan Diyanet İşleri Başkanımızın ayet ve hadis okumasından rahatsız olanların iyi niyetlerinin olmadığını paylaşımlarındaki ideolojik, kışkırtıcı ve nefret dilinden anlıyoruz. Daha öncede Diyanet İşleri işleri Başkanının dua etmesini hazmedemeyenler ve Diyanetin bütçeden aldığı pay üzerinden gerçekleri yansıtmayan ithamlarda bulunanlar, yayıncılık etiği gözetmeden doğru olmayan haberleri servis etmişlerdi” diye konuştu.

Engin Öztürk, son olarak Diyanet İşler Başkanının yanında olduklarını belirterek, “Dün olduğu gibi bugün de ümmet coğrafyasına hizmet eden, mazlumların, çaresizlerin imdadına yetişen, iman ve hakikat ölçülerini her alanda ve herkese hatırlatmaya çalışan Diyanetimize ve onun saygıdeğer başkanına yapılan acımasız saldırılara karşı Diyanet İşleri Başkanımızın yanında olduğumuzu tek dil ve söylemle buradan ifade ediyoruz. Diyanet sahipsiz değildir. Ali Erbaş Hocamız yalnız değildir” açıklamasını yaptı.

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