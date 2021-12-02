Bulancak Belediye Başkanı Yakar’dan ikamet çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulancak Belediye Başkanı Yakar’dan ikamet çağrısı

İHA

Bulancak Belediye Başkanı Yakar’dan ikamet çağrısı

Belediye bütçelerinin belirlenmesinde nüfusun önemli bir belirleyici olduğuna dikkat çeken Giresun'un Bulancak ilçe Belediye Başkanı Recep Yakar, vatandaşların ikamet adreslerini yaşadıkları yere göre yazdırmalarını istedi.
Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, Bulancak’ta yaşadıkları halde ikamet adreslerini köyde ya da başka yerlerde gösterenlerin yaşadıkları şehre gelecek katkıyı azalttığını söyledi. "Bu sebeple ilçemizde yaşayıp ikamet kayıtları başka yerlerde olan vatandaşlarımızı 31 Aralık’a kadar ikamet adreslerini Bulancak’a aldırmalarını ve yaşadıkları şehre katkıda bulunmalarını önemle rica ediyoruz” diyen Yakar, ilçe merkez nüfusunun 46 bin kişi görülmesine rağmen, 55 bin nüfusa hizmet ettiklerini hatırlattı.
Başkan Yakar, “Bulancak’ta yaşayan ama nüfuslarını köylerde tutan vatandaşlarımıza sesleniyorum, sizlerde ikamet kayıtlarınızı Bulancak’a aldırarak bizlere destek olabilirsiniz. Daha fazla nüfus daha fazla ödenek demektir. Daha fazla ödenek ise daha fazla hizmet ve yatırım demektir. Bilindiği gibi şu anda ilçemizde devam etmekte olan ve mega projeler olarak nitelendirdiğimiz hizmet ve yatırımlarımız; Millet Bahçesi, Akıncı Parkı, Bisiklet ve Yürüyüş Yolu, Yeni Belediye Hizmet Binası ve meydan Düzenlemesi, Galericiler Sitesi gibi projeler hayat buluyor. Çok daha fazlası için, daha modern ve gelişmiş bir Bulancak için sizde Bulancak’ta yer alın. Sizleri seviyor, ilçemiz adına bu önemli çağrıyı dikkate almanızı rica ediyorum” diye konuştu.
EDevlet sistemi üzerinden de ikametgah değişikliği yapılabileceğini belirten Başkan Yakar, “Bulancak’ta yaşadığı halde ikametleri başka yerlerde bulunan vatandaşlarımız edevlet üzerinden adreslerini taşıyabilir ve yaşadıkları şehre katkıda bulunabilirler. Bunun için yapmaları gereken edevlet’e giriş yaparak, arama ekranına “Adres Değişikliği Bildirimi” yazarak çıkan ekranda adres bilgilerini girmek. Yerel yönetimler belediyelerin bütçeleri her yılsonunda, adrese dayalı nüfus sayımı uygulamasına göre belirlenmektedir. Bu yüzden ikametinizin bulunduğu adres yerel hizmetlerin daha fazla olabilmesi için büyük önem arz etmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun’da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Giresun’da trafik kazası: 3 yaralı
Giresun’dan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a destek
YEREL HABERLER Giresun’dan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a destek
Fındık fiyatının yılbaşına kadar yükselir umudu var
YEREL HABERLER Fındık fiyatının yılbaşına kadar yükselir umudu var
Giresun’da Bilim Fuarı Festivali başladı
YEREL HABERLER Giresun’da Bilim Fuarı Festivali başladı
Atık havuzu patlayan maden şirketinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Atık havuzu patlayan maden şirketinde incelemelerde ...
Dereye uçan aracın sürücüsünün cansız bedeni kaza yerinden 2 kilometre ileride bulundu
YEREL HABERLER Dereye uçan aracın sürücüsünün cansız bedeni kaza ...
Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.