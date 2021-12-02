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Ziraat Türkiye Kupası: GZT Giresunspor: 4 - Ankara Demirspor: 2

İHA

Ziraat Türkiye Kupası: GZT Giresunspor: 4 - Ankara Demirspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında GZT Giresunspor, sahasında karşılaştığı Ankara Demirspor’u 42 mağlup ederek, tur atlayan taraf oldu.

Maçtan dakikalar
3. dakikada Giresunspor’da kullanılan tacın ardından gelen pası değerlendiren Champness, yerden vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 10
14. dakikada rakip kaleci Ömercan’ın Hayullah’a yaptığı faulün ardından hakem Kutluhan Bilgiç penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Umut, topu ağlarla buluşturdu. 20
49. dakikada defanstan seken topu yakalamak için öne çıkan kaleci Onurcan, topu kaybedince Ankara Demirsporlu Abdulkadir çaprazdan topu ağlara gönderdi. 21
57. dakikada orta sahadan gelen topu alan Champness hızla ceza sahasına sokuldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Champness, topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi. 31
75. dakikada Ahmet'in ceza saha dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 32
85. dakikada ceza sahasında Champness'in pasını alan Çekdar yerden şut çekerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 42

Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Baran Eraslan xx, Özcan Sultanoğlu xx, Feridun Daldaş
Giresunspor: Onurcan Piri xx, Pelupessy xx, Sankhare xx, Umut xxx, Champness xxx, Emre Taşdemir xx, Erol Can xx (Arda xx dk. 22), Sergen xx, Hayrullah xx, Çekdar xxx, Fatih xx
Yedekler: Göktan, Mehmet Doğaç, Diarra, Doukara, Balde, Aziz Behich, Furkan, Emre Nizam, Suleymanov
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Ankara Demirspor: Ömercan xx, Hüseyin Eren xx (Taner xx dk. 66), Mücahit Can xx, Ahmet xxx, Serdar xx, (Hasan xx dk. 66), Ender xx (Çağrı xx dk. 73), Samet Erdem xx (Muhammet Burak xx dk. 87), Mustafa xx (Rahmi Can xx dk. 46), Abdullah xx, Abdulkadir xxx, Semih xx
Yedekler: Furkan, Harun, Görkem, Alim
Teknik Direktör: Ersin Aka
Goller: Joseph Champness (dk. 3, 57), Mehmet Umut Nayir (dk. 14 pen.), Çekdar Orhan (dk. 84) (Giresunspor), Abdulkadir Özdemir (dk. 49), Ahmet Sivri (dk. 75) (Ankara Demirspor)
Sarı kartlar: Ömercan Avcı, Mustafa Fettahoğlu, Mücahit Can Akçay (Ankara Demirspor), Umut Nayir, Emre Taşdemir (Giresunspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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