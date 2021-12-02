GZT Giresunspor - Ankara Demirspor: 4-2

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)STAT: Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Baran Eraslan, Özcan Sultanoğlu
GZT GİRESUNSPOR: Onurcan, Hayrullah, Sergen, Fatih, Emre, Pelupessy, Erol Can (Dk. 22 Arda), Çekdar Orhan, Joey Champness, Sankhare, Umut Nayir
ANKARA DEMİRSPOR: Ömercan, Semih, Hüseyin Eren (Dk. 65 Taner), Abdullah, Ender (Dk. 73 Çağrı), Samet (Dk.87 Muhammed), Abdulkadir, Serdar (Dk. 65 Hasan), Mustafa (Dk. 46 Can), Ahmet, Mücahit
GOLLER: Dk. 3 ve 57 Champness, Dk. 14 Umut Nayir (Penaltı), Dk. 85 Çekdar (GZT Giresunspor)Dk. 49 Abdulkadir, Dk. 75 Ahmet (Ankara Demirspor)
SARI KARTLAR: Umut Nayir, Emre (GZT Giresunspor)Ömercan, Mustafa, Can (Ankara Demirspor)Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Ankara Demirspor´u 4-2 yenerek, bir üst tura yükseldi.
3´üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Champness, rakiplerinden sıyrılıp ceza sahası içine girdiği anda topu kalecinin ayağından ağlara gönderdi: 1-0.
12´nci dakikada Umut ile duvar pası yaparak ceza sahasına giren Hayrullah, kaleci Ömercan´ı çalımlamak isterken onun müdahalesiyle yerde kaldı. Bir an duraksayan hakem daha sonra penaltı kararı verdi.
14´üncü dakikada topun başına geçen Umut Nayir, topu ağlarla buluşturdu: 2-0.
31´inci dakikada Abdulkadir´in uzaktan çektiği şut üstten dışarı çıktı.
36´ncı dakikada Umut Nayir´in düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Emre´nin şutu barajdan geri geldi.
49´uncu dakikada Semih rakiplerinden kazandığı topla ceza sahası içine girmeden vuruşunda Onurcan´dan seken top Abdulkadir´in önüne düştü. Bu oyuncunun düzgün vuruşu ağlarla buluştu: 2-1.
57´nci dakikada orta sahadan gelen topu alan Champness hızla ceza sahasına sokuldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Champness, topu kalecinin üzerinden ağlara göndererek kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı: 3-1.
75´inci dakikada Ankara Demirspor´da Ahmet, defanstan çaldığı topu sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 3-2.
85´inci dakikada Giresunspor'da ceza sahasında Champness'in pasını alan Çekdar yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-2.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2021-12-02 15:09:47
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