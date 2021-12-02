Şenol Güneş, Bulancak´ın fahri hemşehrisi oldu

Hakan KABAHASANOĞLU / BULANCAK (Giresun) (DHA) Teknik direktör Şenol Güneş´e ziyarette bulunduğu Giresun´un Bulancak ilçesinde `Fahri Hemşehrilik´ plaketi verildi.
A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, geldiği Giresun´da Bulancak ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Bulancak Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçükbekir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ersin Erkut´un da yer aldığı ziyarette Şenol Güneş´e Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar tarafından `Fahri Hemşehrilik´ plaketi verildi.
Ziyaretten duydukları memnuniyetini ifade eden Yakar, "Sayın Güneş´i ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Kendisine ilçemizi ve bizleri ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum. Sayın Güneş´i Karadenizli ve Trabzonlu olması hasebiyle zaten hemşehrimiz kabul ediyorduk. Bu ziyareti vesilesiyle kendisine `Fahri Hemşehrilik Plaketi´ takdim ederek hemşehriliğimizi tescillemiş olduk. Sayın Güneş´te artık Bulancaklıdır. Hayırlı olsun" dedi.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2021-12-02 16:21:28
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