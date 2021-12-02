GZT Giresunspor - Ankara Demirspor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur’da GZT Giresunspor, Ankara Demirspor’u 42 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maçın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, mücadele sonrası yaptığı açıklamada, “Öncelikle bir üst tura çıktığımız için sevinçliyiz. Burada oynamayan ve az oynayan oyuncularımıza süre verdik. Sakatlık olmadığı sürece değişiklik yapma ihtiyacı duymadım onların maç performansını yükseltmek için. Sadece Erol Can da sakatlık oldu. Onun değişikliğini yaptık. Üst tura çıktığımız için mutluyuz. Burada oyuncularımızın performansını görmek istedik. Bazılarından memnunum, bazılarında değil. Bunun değerlendirmesini yapacağız. Şimdi önümüzde çok önemli bir Karagümrük maçı var. Ona hazırlanacağız” dedi.



Ankara Demirspor cephesi

Ankara Demirspor Teknik Direktörü Ersin Aka ise seyircilere güzel bir maç izlettiklerini ifade ederek, “Önce şunu dile getirmek istiyorum. Eski takımım Giresunspor’a karşı burada olmaktan çok mutluyum. İzleyenlere güzel bir müsabaka izletebildiğimizi düşünüyorum. Özellikle bizim adımıza ikinci golden sonra düşündüğümüz şeyleri yapmaya çalıştık. Ligde hiç süre almayan genç oyuncularımıza süre verdik. Ancak biz sezon başında geniş bir kadro kurmuştuk. Bu platformu da son derece önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

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