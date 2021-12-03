Giresun’da Engelliler Günü'nde 'Engelsiz Yaşam Merkezi'nin müjdesi verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’da Engelliler Günü'nde 'Engelsiz Yaşam Merkezi'nin müjdesi verildi

İHA

Giresun’da Engelliler Günü'nde 'Engelsiz Yaşam Merkezi'nin müjdesi verildi

Giresun’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çeşitlik etkinliklerle kutlanırken, Giresun’a Engelsiz Yaşam Merkezi’nin müjdesi verildi.
Giresun’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği Debboy mevkiinden Atatürk Meydanına yapılan yürüyüşle başladı. Vali Enver Ünlü, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve il protokolünün de katıldığı yürüyüş sonrası Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.
Engellilerin her platformda sosyal ve çalışma hayatı içerisinde olması gerektiğini belirten Vali Ünlü, “Tüm engelleri gönüllerimizle aşmak için, 'engelsiz' mutlu bir gelecek inşa etmek için yan yana, omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Mutluluk engel tanımaz, yaşamı paylaşıp, birbirimize destek olduğumuz sürece bütün engeller aşılır. Her zaman sıcak bağlar kurduğumuz engelli vatandaşlarımızı sadece bugünün özelinde değil, takvimin her gününde düşünüyor ve hepimizin bir engelli adayı olduğu gerçeğini de aklımızdan çıkarmıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata entegre olarak yaşam kalitelerinin yükseltilmesi medeni bir toplum olmanın zaruretlerindendir. Engellilik sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık konusu olmaktan ziyade sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren toplumsal bir husustur” dedi.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise Giresun’un önemli ihtiyaçlarından birisi olan Engelsiz Yaşam Merkezi için çalışmalar yapıldığını ve Aksu Mahallesi mevkiinde 10 dönümlük arazi üzerine önümüzdeki yıl içerisinde yapılmasının planlandığı müjdesini verdi.
Yapılan konuşmaların ardından hayırsever işadamları tarafından bağışlanan engelli sandalyeleri ihtiyaç sahibi engellilere teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaylalarda aç kalan hayvanlar unutulmadı
YEREL HABERLER Yaylalarda aç kalan hayvanlar unutulmadı
GZT Giresunspor’da, Fatih Karagümrük mesaisi başladı
YEREL HABERLER GZT Giresunspor’da, Fatih Karagümrük mesaisi başladı
Şenol Güneş'e Bulancak'tan Fahri Hemşehrilik Plaketi
YEREL HABERLER Şenol Güneş'e Bulancak'tan Fahri Hemşehrilik Plaketi
GZT Giresunspor - Ankara Demirspor maçının ardından
YEREL HABERLER GZT Giresunspor - Ankara Demirspor maçının ardından
Şenol Güneş, Bulancak´ın fahri hemşehrisi oldu
YEREL HABERLER Şenol Güneş, Bulancak´ın fahri hemşehrisi oldu
GZT Giresunspor - Ankara Demirspor: 4-2
YEREL HABERLER GZT Giresunspor - Ankara Demirspor: 4-2
Ziraat Türkiye Kupası: GZT Giresunspor: 4 - Ankara Demirspor: 2
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: GZT Giresunspor: 4 - Ankara ...
Engelli çocuk sahibi aileler, engelsiz yaşam istiyor TUİK verilerine göre Türkiye ortalamasının üzerinde engelli nüfusa sahip olan Giresun’daki engelli aileleri Engelsiz Bakım Merkezi yapılması için 3 bin imza topladı
YEREL HABERLER Engelli çocuk sahibi aileler, engelsiz yaşam ...
Tescillenmesi istenen Alucra Lahanası üreticinin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Tescillenmesi istenen Alucra Lahanası üreticinin ...
Bulancak Belediye Başkanı Yakar’dan ikamet çağrısı
YEREL HABERLER Bulancak Belediye Başkanı Yakar’dan ikamet çağrısı
Giresun’da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Giresun’da trafik kazası: 3 yaralı
Giresun’dan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a destek
YEREL HABERLER Giresun’dan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a destek
Fındık fiyatının yılbaşına kadar yükselir umudu var
YEREL HABERLER Fındık fiyatının yılbaşına kadar yükselir umudu var

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.