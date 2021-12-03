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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yamak: “Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz”

İHA

Yamak: “Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz”

GZT Giresunspor Kulüp Başkanvekili Nahid Yamak, Süper Lig’in 15. haftasında Pazar günü sahalarında Fatih Karagümrük ile oynayacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.
GZT Giresunspor Kulüp Başkanvekili Nahid Yamak, Süper Lig’de son 3 haftada hiç gol yemeden deplasmanda 1 beraberlik, 1 galibiyet ve iç sahada da 1 galibiyet aldıklarını, iç saha avantajı ve taraftar desteğiyle Karagümrük engelini de kayıpsız geçmek istediklerini söyledi. Yamak, yaptığı açıklamada, “Son haftalarda çok iyi bir şekilde yukarılara doğru devam eden performansımız var. Oynadığımız futbolu artık skorlara yansıtmaya başladık. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş deplasmanında 40, hafta içi ise kupada Ankara Demirspor’u 42’lik skorla mağlup ettik. Karagümrük maçından da iyi bir sonuç alarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Oyuncularımızın öz güveni, moral ve motivasyonu üst seviyede. Rakibimizi Giresun’da en güzel şekilde misafir edip, yeşil sahada güzel futbol, güzel bir sonuçla 3 puanı alan taraf olmak istiyoruz. Bu zorlu ve kritik maça tüm taraftarlarımızı Çotanak Spor Kompleksi’nde takımımıza destek olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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