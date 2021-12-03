Giresun’da engelliler gününde 94 tekerlekli sandalye hediye edildi

Giresun’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşlara 9’u akülü olmak üzere toplam 94 tekerlekli sandalye hediye edildi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Giresun Valiliği öncülüğünde program düzenlendi. Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve engelli vatandaşların katılımıyla Gazi Caddesi boyunca Atatürk Meydanına kadar mehter takımı eşliğinde yürüyüş yapıldı.

Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen törende konuşan Vali Enver Ünlü, “Projemizi hazırladık. Tekliflerimizi de yaptık. Engelsiz Yaşam Merkezi yani engelli kardeşlerimizin aileleri ile vakit geçirebilecekleri çok güzel bir yer. Yaklaşık olarak 12 dönüm. Dereli yolu üzerinde Aksu mevkiinde çok güzel bir yer. Zaten biz engelli kardeşlerimizi ve kıymetli ailelerini servislerle taşıyoruz. Engelsiz yaşam merkezinde hem engelli kardeşlerimiz birbirleriyle güzel ve keyifli vakit geçirecekler. Hobi bahçeleri ve evcil hayvanları var. Onların kendi bahçeleri ve sahiplendikleri evcil hayvanlarıyla çok keyifli anlar geçirecekler. Bu esnada aileleri de birbirleriyle tanışma ve sohbet etme fırsatı yakalayacaklar. Daha önceki görev yaptığımız yerlerde yapma şansına sahip olduk. İnşallah daha önceden devam eden ve eksikliğini derinden hissettiğimiz bu engelsiz yaşam merkezini milletvekilimiz ve belediye başkanımız ve Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Safi beyin destekleriyle en kısa zamanda şehrimize kavuşturmak boynumuzun borcu olsun” dedi.

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