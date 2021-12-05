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Kadın girişimciler internet satışıyla başlayıp, kooperatif kurdular Giresun’da kendi işini kurma hayalinin peşinden koşan kadın girişimciler, yöresel köy ürünlerini internet üzerinden satarak kooperatifleştiler

İHA

Kadın girişimciler internet satışıyla başlayıp, kooperatif kurdular Giresun’da kendi işini kurma hayalinin peşinden koşan kadın girişimciler, yöresel köy ürünlerini internet üzerinden satarak kooperatifleştiler

Giresun’da kendi işini kurma hayalinin peşinden koşan kadın girişimciler, yöresel köy ürünlerini internet üzerinden satarak başladıkları işte kooperatifleştiler.
Giresun’un organik köy ürünlerinin internet üzerinden satışta büyük ilgi gördüğünü ve taleplere yetişebilmek için kooperatifleşme ihtiyacı duyduklarını anlatan Ortakbahçe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Handan Aktan, “Giresun’da kendi işimizi kurmak istiyorduk. İlk önce sosyal medya üzerinden kendi ürettiğimiz ürünleri satmaya başladık. Talepler artınca da geleneksel yöntemlerle üretilen bütün ürünleri üreticiden tüketiciye ulaştırmak için ne yapabiliriz diye düşünürken 8 kuzen olarak bir kooperatif kurduk. Şimdi henüz yeni kurulan kooperatifimiz sayesinde köyümüzde ve çevre köylerimizde köylü kadınların ürettiği fındıktan mısıra, pekmeze, reçele, fasulyeye, kabağa kadar ne varsa üreticiden tüketiciye ulaştıracağız. Kooperatifimiz bünyesine tahsis edilecek olan eski sağlık ocağı binasında fındık kavurma, paketleme başta olmak üzere diğer ürünlerimizin imalathanesini ve soğuk hava deposunu yapacağız. Bu sayede köylü kadınlarımızda üretimde yer alacağı gibi aile ekonomilerine de katkı sağlayacaktır. Bundan sonraki hedefimiz ise Doğu Karadeniz’de Kadın Kooperatifleri Birliği kurmaktır” dedi.

Kadınlar hem üretecek hem de satacak
Kooperatif Yönetim Kurulu üyelerinden Gizem Ceren Piri Onsekiz, “Giresun’daki yöresel ürünlere katma değer kazandırmaktı ve ilk olarak sosyal medya üzerinden satışa başladık. Bu konuda bir başarıya ulaştık. Özellikle fındık mamulleri, pekmez, mısır ürünleri büyük ilgi gördü. Bu süreç bizi daha da teşvik etti ve kooperatif kurmaya yöneltti. Bundan sonraki hedefimiz kooperatifimiz bünyesinde daha fazla kadınlarımızı üretime katmak ve ürün çeşitlerimizi artırmaktır. Şuanda özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerden sipariş alıyoruz. Bunun yanı sıra kafelerle görüşmelerimiz var ve Giresun Belediyesi tarafından kadınlar pazarında faaliyete geçecek olan satış reyonunda ürünlerimiz yerini alacaktır” diye konuştu.

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