Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında GZT Giresuspor, sahasında Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 10 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada Balde’nin pasıyla topla buluşan Diabate'nin ceza sahasına girer girmez şutunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

28. dakikada sol kanattan Caner Erkin’in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Pesic topu ağlara yolladı. 01

43. dakikadaki ceza alanı sol çaprazında Aziz Behich’in şutunu kaleci Viviano son anda çeldi, ardından defans tehlikeyi uzaklaştırdı.



Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Arda Kardeşler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Ali Saygın Ögel xx

Giresunspor: Okan xx, Diarra xx, Zeki xx, Sergio xx, Traore xx, Balde xx, Aziz Behich xx, Diabate xx, Flavio xx, Alexis Perez xx, Suleymanov xx

Yedekler: Onurcan, Pelupessy, Doukara, Umut, Champness, Emre, Sergen, Hayrullah, Çekdar, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Lucas xx, Emre, Jimmy xx, Luckassen xx, Hedenstad xx, Pesic xxx, Zukanovic xx, Caner xx, Bertolacci xx, Karamoh xx

Yedekler: Utku, Ahmed, Erhun, Efe, Tunay, Balkovec, Alparslan, Adnan, Bahattin Berke, Baniya

Teknik Direktör: Felipe Sanchez Mateos

Gol: Aleksandar Pesic (dk. 28) (Fatih Karagümrük)

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