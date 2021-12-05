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Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

İHA

Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında GZT Giresuspor, sahasında Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 10 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada Balde’nin pasıyla topla buluşan Diabate'nin ceza sahasına girer girmez şutunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
28. dakikada sol kanattan Caner Erkin’in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Pesic topu ağlara yolladı. 01
43. dakikadaki ceza alanı sol çaprazında Aziz Behich’in şutunu kaleci Viviano son anda çeldi, ardından defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Arda Kardeşler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Ali Saygın Ögel xx
Giresunspor: Okan xx, Diarra xx, Zeki xx, Sergio xx, Traore xx, Balde xx, Aziz Behich xx, Diabate xx, Flavio xx, Alexis Perez xx, Suleymanov xx
Yedekler: Onurcan, Pelupessy, Doukara, Umut, Champness, Emre, Sergen, Hayrullah, Çekdar, Fatih
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Fatih Karagümrük: Viviano xx, Lucas xx, Emre, Jimmy xx, Luckassen xx, Hedenstad xx, Pesic xxx, Zukanovic xx, Caner xx, Bertolacci xx, Karamoh xx
Yedekler: Utku, Ahmed, Erhun, Efe, Tunay, Balkovec, Alparslan, Adnan, Bahattin Berke, Baniya
Teknik Direktör: Felipe Sanchez Mateos
Gol: Aleksandar Pesic (dk. 28) (Fatih Karagümrük)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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