Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 3 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında GZT Giresuspor, sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 31'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

47. dakikadaki Giresunspor atağında Balde’nin ceza sahası dışından sert şutu kaleci Viviano’da kaldı.

63. dakikada defansın arakasına atılan ara pasında Emre Mor kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

69. dakikada gelişen Diabate’nin ara pasıyla Shapi Suleymanov çizgiye indi, içeri çevirdiği topu İbrahima Balde ağlarla buluşturdu. 11

77. dakikadaki Doukara’nın ceza alanı dışından çektiği sert şutunu kaleci Viviano kornere çeldi.

83. dakikada gelişen Aziz Behich’in şutu kaleci Viviano’dan döndü, dönen topu Doukara filelere gönderdi. 21

86. dakikada Aziz Behich ceza sahası içinde rakibi tarafından çekilerek düşürülünce maçın hakemi Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Doukara, kaleci ile meşin yuvarlağı ayrı köşelere yolladı. 31



Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Arda Kardeşler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Ali Saygın Ögel xx

Giresunspor: Okan xx, Diarra xx, Zeki xx, Sergio xx (Champness dk. 70 xx), Traore xx (Pelupessy dk. 78 xx), Balde xxx (Doukara dk. 70 xxx), Aziz Behich xx (Emre dk. 90 ?), Diabate xx, Flavio xx, Alexis Perez xx,

Suleymanov xx (Hayrullah dk. 90 xx)

Yedekler: Onurcan, Umut, Sergen, Çekdar, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Lucas xx, Emre xx (Tunay dk. 80 ?), Jimmy xx (Erhun dk. 85 ?), Luckassen xx, Hedenstad xx, Pesic xxx, Zukanovic xx, Caner xx (Balkovec dk. 80 ?), Bertolacci xx (Adnan dk. 71 xx),

Karamoh xx (Ahmed dk. 71 xx)

Yedekler: Utku, Efe, Alparslan, Bahattin Berke, Baniya

Teknik Direktör: Felipe Sanchez Mateos

Goller: Aleksandar Pesic (dk. 28) (Fatih Karagümrük), İbrahima Balde (dk. 70), Souleymane Doukara (dk. 84 ve 88 pen.) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Flavio Da Silva (Giresunspor), Tunay Torun (Fatih Karagümrük)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.