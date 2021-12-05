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GZT Giresunspor - Vavacars Fatih Karagümrük: 3-1

DHA

GZT Giresunspor - Vavacars Fatih Karagümrük: 3-1


Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,(DHA)-STAT: Çotanak Spor Kompleksi 
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Çağlar Uyarcan, Ali Ögel 
GZT GİRESUNSPOR: Okan KocukZeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Behich (Dk. 88 Emre Taşdemir ), Traore (Dk.78 Pelupessy), Flavio, Sergio, (Dk. 70 Champness), Süleymanov (Dk.88 Hayrullah Bilazer), Diabate, Balde (Dk. 70 Doukara)
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: VivianoHedenstad, Luckassen, Zukanovic, Caner Erkin (Dk.80 Balkovec ) Bertolacci, (Dk. 71 Adnan ), Biglia, Jimmy Durmaz (Dk. 85 Erhun Aksel), Emre Mor (Dk. 80 Tunay Torun), Kamaroh (Dk. 71 Ahmed Musa), Pesic
GOLLER: Dk. 69 Balde, Dk. 83 ve 88 (P) Doukara (GZT Giresunspor) Dk. 28 Pesic (Vavacars Fatih Karagümrük)
SARI KARTLAR: Flavio (GZT Giresunspor) Tunay Torun (Vavacars Fatih Karagümrük) Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında GZT Giresunspor sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.20'nci dakikada Balde´nin ortasında ceza sahası içindeki Diabate gelişine vurdu, kaleci Viviana topu son anda kornere tokatladı.
28'inci Fatih Karagümrük öne geçti. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Caner Erkin ortasını yaptı. Uzak direkte Pesic'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
43'üncü dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında, Serginho uzak mesafeden şansını denedi. Kaleci Viviano gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısını Fatih Karagümrük´ün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 
63'üncü dakikada Jimmy Durmaz´ın pasıyla savunma arkasına sarkan Emre Mor, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden az farkla auta çıktı.
69'uncu dakikada skora denge geldi. Sağ kanattan çizgiye inen Suleymanov, yerden içeri çevirdi. Ceza sahası içinde Balde topu boş ağlara gönderdi: 1-1.
83'üncü dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Champness´ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Doukara'nın plase vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
86'ncı dakikada GZT Giresunspor penaltı kazandı. Ev sahibi ekipten Aziz Behich, Tunay Torun'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi.
88'inci dakikada penaltı atışını kullanan Doukara topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 3-1.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve GZT Giresunspor, sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2021-12-05 18:45:00

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