GZT Giresunspor - Vavacars Fatih Karagümrük maçının ardından



Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)Spor Toto Süper Lig'in 15´inci haftasında GZT Giresunspor sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ve Vavacars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, son 8 maçta 5´inci galibiyetlerini aldıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Son haftalarda yakaladıkları iyi grafiği Karagümrük karşısında da devam ettirdiklerini kaydeden Keleş, "Maça iyi başladığımız halde duran topta bir gol yedik. O biraz moral olarak bizi düşürdü ama maç genelinde oyun olarak, pozisyona girme olarak öndeydik. Rakibimiz bu ligin en iyi pas yapan takımlarından bir tanesi, hatta zirvede. Onlara karşı iyi baskı yaptık. Kazandığımız topları iyi değerlendirsek daha erken oyunu çevirebilirdik. İkinci yarıda coşku ve mücadele müthişti, giren oyuncular müthiş performans verdiler. Biraz sıkıntılar çekiyorduk geçen haftalarda ama bu hafta bayağı bir katkı sağladılar bize. Onlara da teşekkür ediyorum. İlk defa da geri düşüp oyun çevirdik, bu bizim önemliydi. 3 puanla birlikte birçok şey kazandık. Daha üst sıralara çıkıyoruz, inşallah daha iyi yerlere çıkacağız" diye konuştu.

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK TEKNİK SORUMLUSU FELİPE SANCHEZ MATEOS

Aldığı galibiyetten dolayı GZT Giresunspor'u tebrik eden Vavacars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, "Özellikle ilk yarıda bizim her zamanki baskılı oyunumuzu, topu ayağımızda tutma ve rakibe vermeme konusunda çok planlarımızı işletmediler. Topu bir şekilde bizden aldılar, kendileri oynadılar. O yüzden ilk yarıda biz oyunumuzu oynayamadık. İkinci yarıda daha yüksek enerjisi olan takım yine kendileriydi. Attığımız golden sonra ikinci yarı özellikle bazı durumlarda zorlu oyunlar ortaya çıkartamadık. Günün sonunda da 3-1 skorla mağlup olarak buradan ayrılıyoruz" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hakan Keleş'in açıklamaları

Felipe Sanchez Mateos'un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2021-12-05 19:27:41



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