Felipe Sanchez Mateos: “Üstünlüğümüzü artırıp geçişleri daha iyi yapmamız gerekiyordu”

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, Giresunspor maçının ardından, “Attığımız golden sonra ikinci yarı özellikle bazı durumlarda zorlu oyunlar ortaya çıkartamadık” dedi.

Süper Lig’in 15. haftasında GZT Giresunspor’a konuk olan Fatih Karagümrük, sahadan 31 mağlup ayrıldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Karagümrük Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, “Rakibi tebrik etmek istiyorum. Gerçekten hak edilmiş bir galibiyet. Özellikle ilk yarıda bizim her zamanki baskı oyunumuz olan topu ayağımızda tutma ve rakibe vermeme konusunda çok planlarımızı işletmediler. Topu bir şekilde bizden aldılar ve kendileri oynadılar. Bu yüzden ilk yarıda gerçekten istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. İkinci yarıda da enerjisi yüksek olan takım yine kendileriydi. Attığımız golden sonra ikinci yarı özellikle bazı durumlarda zorlu oyunlar ortaya çıkartamadık. Günün sonunda da 31 skorla mağlup olarak buradan ayrılıyoruz. Genel olarak değerlendirmemiz bu şekilde” dedi.

İstatistik açısından kısa bir değerlendirme yapan Mateos, “Taktiksel olarak bu kolay bir maç değildi. Özellikle Giresunspor’u taktik olarak değerlendiğimiz zaman ortayı iyi kapatan özellikle Suleymanov ve Diabate gibi topsuz oyunda çalışan oyuncuları var. O yüzden mutlaka sahayı açmak gerekiyor. Nasıl açacaksınız. Topa daha fazla sahip olup iyi geçiş yapmamız gerekiyordu. Genel anlamda Giresun iyi başardı bugün. Biz de topa sahip olma noktasında üstünlüğümüzü artırıp geçişleri daha iyi yapmamız gerekiyordu. Hak edilmiş bir galibiyet” ifadelerine yer verdi.

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