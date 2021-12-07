Giresun’da izinsiz define arayan 4 kişi jandarmaya yakalandı

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Giresun’un Bulancak ilçesinde Cindi köyünde kaçak define kazısı yaptıkları belirlenen 4 şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Bulancak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, araç içerisinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yaptıkları aramada 1 adet taşınabilir jeneratör, 1 adet delici cihaz ve ucuna takılan 1 adet 60 cm, 1 adet 100 cm delici matkap ucu, 1 adet 2 metre uzunluğunda seyyar kablo, 1 adet poşet içerisinde 350 gr patlatmada kullanılan barut, 1 adet şeffaf poşet içerisinde cam macunu, 1 adet 30 cm uzunluğunda patlatma fitili, 1 adet tabanca ve dolu şarjör ile 12 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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