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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’da izinsiz define arayan 4 kişi jandarmaya yakalandı

İHA

Giresun’da izinsiz define arayan 4 kişi jandarmaya yakalandı

Giresun’un Bulancak ilçesinde Cindi köyünde kaçak define kazısı yaptıkları belirlenen 4 şahıs yakalandı.
Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Bulancak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, araç içerisinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yaptıkları aramada 1 adet taşınabilir jeneratör, 1 adet delici cihaz ve ucuna takılan 1 adet 60 cm, 1 adet 100 cm delici matkap ucu, 1 adet 2 metre uzunluğunda seyyar kablo, 1 adet poşet içerisinde 350 gr patlatmada kullanılan barut, 1 adet şeffaf poşet içerisinde cam macunu, 1 adet 30 cm uzunluğunda patlatma fitili, 1 adet tabanca ve dolu şarjör ile 12 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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