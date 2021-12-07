Hakan Keleş: "Yükselişimizi Adana Demirspor deplasmanında da sürdürmek istiyoruz"

Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son 3 maçı kazanan GZT Giresunspor’da Teknik Direktör Hakan Keleş, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Adana Demirspor maçında da iyi gidişatlarını sürdürmek için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Ligin 15. haftasında Fatih Karagümrük’ü yenerek oynadıkları son 8 maçtaki 5., peş peşe 3. galibiyetlerini aldıklarını hatırlatan Keleş, "Takım olarak iyi bir hava yakaladık. Oyuncularımızın moral ve motivasyonları üst seviyede. Önümüzde Adana Demirspor karşılaşması var. Güçlü ve önemli bir rakiple zor bir deplasman maçına çıkacağız. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e yükselen iki takımın puan mücadelesi zevkli ve çekişmeli bir 90 dakikaya sahne olacak. Bizim amacımız belli, iyi gidişatımızı ve sıralamadaki yükselişimizi Adana Demirspor deplasmanında da sürdürmek istiyoruz" dedi.

Ligin ilk devresinin tamamlanmasına 4 hafta kaldığını vurgulayan Keleş, "Devre arasına kadar toplayabileceğimiz maksimum puanları toplayıp, ligin ikinci yarısına çok daha iyi bir konumda başlamak hedefiyle yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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