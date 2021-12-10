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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nahid Yamak: “Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz”

İHA

Nahid Yamak: “Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz”

GZT Giresunspor Kulüp Başkan Vekili Nahid Yamak, Süper Lig’in 16. haftasında Pazar günü Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacakları zorlu maçta çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.
Ligde oynadıkları son 3 maçta elde ettikleri 3 galibiyetin morali ile Adana’ya kazanmaya gideceklerini ifade eden Yamak, yaptığı açıklamada, “Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ve Vavacars Fatih Karagümrük engellerini kayıpsız geçerek iyi bir seri yakaladık. Bu galibiyet serisine Adana Demirspor deplasmanında yeni bir halka daha eklemek istiyoruz. Takımımızda moraller yerinde. Oyuncularımıza ve teknik heyetimize güvenimiz tam. Son haftalarda yakaladığımız çıkışımızı ve iyi gidişatımızı sürdürmek niyetindeyiz. Adana Demirspor deplasmanına 4’te 4 yapmak için gideceğiz” diye konuştu.
Ligin ilk yarısının tamamlanmasına 4 hafta kaldığını hatırlatan Yamak, GZT Giresunspor olarak ilk devreyi toplayabilecekleri maksimum puanlarla en iyi noktada tamamlamak istediklerini sözlerine ekledi.

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