Giresun’un Kulakkaya Yaylası’nda iklim zirvesi BM Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth: “İklim değişikliği karşısında Türkiye duruşuyla örnek konumda “

Dünya iklimin geleceği ve Türkiye’nin iklim kriziyle mücadelesi gibi konuların ele alındığı “Kulakkaya İklim Zirvesi”, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth’in katılımıyla gerçekleşti. Seth, zirvede Türkiye’nin iklim değişikliği alanındaki çalışmaları ve duruşuyla ilgili olarak, “Türkiye örnek konumda” dedi.

Giresun’un en önemli turizm alanlarından birisi olan Kulakkaya Yaylası’nda ‘Kulakkaya iklim Zirvesi’ düzenlendi. Fidan dikimiyle başlayan iklim zirvesi, kurdele kesiminin ardından açılış konuşmalarıyla devam etti. Bahçeşehir Üniversitesi ile Birleşmiş Milletler'in ortak düzenlediği zirvede, küresel iklim sorununa çözüm önerileri ve Türkiye'de tarım konuları değerlendirildi. Zirvede bir konuşma gerçekleştiren BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) Başkanı Nikhil Seth, Türkiye’nin iklim değişikliğini engellemek adına gösterdiği çabayla dünya ülkeleri arasında örnek bir konumda olduğunu belirtti.

Zirvede Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Giresun Valisi Enver Ünlü, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, BAU Global Başkanı Enver Yücel, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık da birer konuşma yaptı.



“Türkiye örnek konumdadır”

Türkiye’nin iklim kriziyle mücadeledeki önemine değinen BM Genel Sekreter Yardımcısı Seth, “Her ülke iklim değişikliğini engellemek üzerine önemli bir çaba içerisindedir. Türkiye’nin de her ülke gibi bu konuda da liderlik özelliği vardır ve örnek ülke konumundadır. Türkiye Paris Anlaşması’nı imzalayacak önemli bir duruş sergilemiştir. Tüm Türkiye’nin de iklim değişikliği ile ilgili farkındalığa sahip olması gerekmektedir. Eğitim bu noktada çok önemlidir hem vatandaşların hem de öğrencilerin davranışlarını şekillendirir ve değiştirir. O yüzden de BAU Global Başkanı Enver Yücel’in yaptıkları son derece değerli ve önemlidir. İklim değişikliğini ancak kollektif olarak hareket edebilirsek çözebiliriz” dedi.



“Her okulda iklim konusuyla ilgili bir müfredat olmalı”

İklim değişikliğine eğitim ile farkındalık oluşturulmasının önemli olduğunu kaydeden Seth, “ Bahçeşehir Üniversitesi ile bir ortaklığımız var ve umudumuz şudur ki her okulda iklim konusuyla ilgili bir müfredat olsun. Öğretmenler iklim değişikliğinin korkunç sonuçlarına dikkat çekerse, öğrenciler de sorunun farkına varıp, özümser. Karşılaştığımız problem son derece ciddi. Topluma da vazifeler düşmektedir. Nitekim iklim değişikliğinin neticelerini ve etkisini daha iyi halka ve vatandaşlara duyurma konusunda medyanın çok önemli bir vazifesi var. Vatandaşların atığı ve enerjiyi azaltması, yenilenebilir enerji konusunda vatandaşların teşvik edilmesi gerekmektedir. Özellikle de güneş enerjisi konusunda. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda ileriye gidebilmemiz için çok güzel potansiyeller var ve ileri gidilmesi gerekir” diye konuştu.



“İklim konusundaki farkındalığı öğretiyoruz”

Programın ev sahipliğini yapan BAU Global Başkanı Enver Yücel ise, Kulakkaya Yaylası’nda düzenlenen iklim zirvesinde sürdürülebilir kalkınma ile ilgili amaçları olduğu belirterek, “İklim konusundaki farkındalığı anlatmak istiyoruz. Okullarımızda daha küçük yaşlardan itibaren öğretiyoruz. ‘Sürdürülebilir kalkınma amaçları nedir, nasıl olmalıdır?’ gibi konuları daha anaokulundan itibaren çocuklarımıza öğretiyoruz. Üniversitemizin hocalarıyla, öğrencileriyle, Sivil Toplum Örgütleriyle hep birlikte iklimle ve iklim değişikliğiyle ilgili toplantılarımız da olacaktır” dedi.



“Tarım alanında da uygulama yapılıyor”

Giresun’da tarımla ilgili yürütülen çalışmaları hakkında da bilgi veren Yücel, “Pandemi belki de 15 20 yıl sonra olacakları dünyadaki değişimleri bir an önce bu güne getirdi. Dolayısıyla dünyadaki insanlar tarımla, sürdürülebilir kalkınma ve iklimle ilgili önlemler alınması gerektiğini bizlere gösterdi. Biz üniversite olarak Giresun’da tarımla ilgili bir uygulama alanı yapıyoruz. Bu alanda hem halkımızın hem de gençlerin tarıma olan ilgi ve alakalarını arttırmak istiyoruz. Türkiye’nin tarımsal faaliyetleri çok daha iyi olması lazım. Üniversitelere düşen görevde bunlardır eğitimin yanında toplumun sorunlarını da yön verip alan açması lazım” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen zirvede BM’nin yanı sıra, ilgili bakanlık ve kurumlar ‘iklim krizi’ için bir araya geldi.

Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen zirveye; BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) Başkanı Nikhil Seth, BAU Global Başkanı Enver Yücel, UNITAR İnsan ve Sosyal İçerme Bölümü Direktörü aynı zamanda CIFAL Küresel Ağı Başkanı Alex Mejia, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ile İTÜ Meteoroloji ve Afet Yönetimi Öğr. Üyesi Prof Dr. Mikdat Kadıoğlu, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri alanında görev yapan BM Türkiye delegasyonu ve kurumlarının temsilcileri, yerel yöneticiler ve akademisyenler katıldı.

