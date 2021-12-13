Giresun Basın Tarihi kitap oldu

Giresun’da bir asırlık zaman içerisinde yayınlanan gazeteler, dergiler ve gazeteciler kitap haline getirildi. Giresun Belediyesi Kültür yayınlarından çıkan ve Hüseyin Gazi Menteşeoğlu tarafından kaleme alınan Giresun Basın Tarihi kitabı için imza günü düzenlendi.

Giresun’da 1908 2004 yılları arasında çıkan 42 gazete, 28 derdi ve 16 matbaa ve 48 gazetecinin yer aldığı Basın Tarihi kitabıyla ilgili bilgi veren Hüseyin Gazi Menteşeoğlu, “2019 yılından bu yana yaptığım çalışmalar neticesinde 169 sayfadan 328 sayfaya ulaşan eserde 87’si Osmanlıca olmak üzere toplamda 114 adet gazete ve dergi kullanılmıştır. Ayrıca 19101928 yılları arasında Giresun Matbaalarında yayınlanan 12 adet Osmanlıca kitap olmak üzere biyografileri verilen kişilerin eserleriyle toplamda 19 adet kitap kapağı eklenmiştir. 33 adet olan fotoğraf sayısı ise şuan 93 adettir. Bunların dışında toplamda 72 adette muhtelif gazete ve dergilerin künye bölümleri ile dönemin şimşir, bakır ve çinko klişeleri eklenmiştir. Biyografisi verilen Giresun Basın tarihine emek veren gazeteci ve yazar sayısı ise 48 gazeteci yer almaktadır. Bu biyografilerin birçoğuna ulaşmak günümüzde yapılacak çalışmalarla mümkün değildir. Bu nedenle önemli bir kaynak niteliğindedir” dedi.

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