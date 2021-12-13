Giresun Basın Tarihi kitap oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun Basın Tarihi kitap oldu

İHA

Giresun Basın Tarihi kitap oldu

Giresun’da bir asırlık zaman içerisinde yayınlanan gazeteler, dergiler ve gazeteciler kitap haline getirildi. Giresun Belediyesi Kültür yayınlarından çıkan ve Hüseyin Gazi Menteşeoğlu tarafından kaleme alınan Giresun Basın Tarihi kitabı için imza günü düzenlendi.
Giresun’da 1908 2004 yılları arasında çıkan 42 gazete, 28 derdi ve 16 matbaa ve 48 gazetecinin yer aldığı Basın Tarihi kitabıyla ilgili bilgi veren Hüseyin Gazi Menteşeoğlu, “2019 yılından bu yana yaptığım çalışmalar neticesinde 169 sayfadan 328 sayfaya ulaşan eserde 87’si Osmanlıca olmak üzere toplamda 114 adet gazete ve dergi kullanılmıştır. Ayrıca 19101928 yılları arasında Giresun Matbaalarında yayınlanan 12 adet Osmanlıca kitap olmak üzere biyografileri verilen kişilerin eserleriyle toplamda 19 adet kitap kapağı eklenmiştir. 33 adet olan fotoğraf sayısı ise şuan 93 adettir. Bunların dışında toplamda 72 adette muhtelif gazete ve dergilerin künye bölümleri ile dönemin şimşir, bakır ve çinko klişeleri eklenmiştir. Biyografisi verilen Giresun Basın tarihine emek veren gazeteci ve yazar sayısı ise 48 gazeteci yer almaktadır. Bu biyografilerin birçoğuna ulaşmak günümüzde yapılacak çalışmalarla mümkün değildir. Bu nedenle önemli bir kaynak niteliğindedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun’da aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi
YEREL HABERLER Giresun’da aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi
Giresun’da 2. kitap fuarı açıldı
YEREL HABERLER Giresun’da 2. kitap fuarı açıldı
Giresun’un Kulakkaya Yaylası’nda iklim zirvesi BM Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth: “İklim değişikliği karşısında Türkiye duruşuyla örnek konumda “
YEREL HABERLER Giresun’un Kulakkaya Yaylası’nda iklim zirvesi BM ...
Giresun’un Kulakkaya Yaylası’nda iklim zirvesi BM Genel Sekreteri Nikhil Seth: “İklim değişikliği karşısında Türkiye duruşuyla örnek konumda “
YEREL HABERLER Giresun’un Kulakkaya Yaylası’nda iklim zirvesi BM ...
Aç yavru tilki Karayollarına sığındı
YEREL HABERLER Aç yavru tilki Karayollarına sığındı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.