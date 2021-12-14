GZT Giresunspor telafi peşinde GZT Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Çoban: "Adana Demirspor deplasmanında kaybettiğimiz puanları Altay’ı yenerek telafi etmek amacındayız"

GZT Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Çoban, Adana Demirspor deplasmanında 3 maçlık galibiyet serisini devam ettiremedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Adana’da hak etmedikleri bir yenilgi aldıklarını ifade eden Çoban, yaptığı açıklamada "Geçen sezon Süper Lig’e yükselen iki takımı karşı karşıya getiren maçta, Adana Demirspor’a deplasmanda 10 yenildik. Adana’da iyi bir oyun ortaya koyduk ancak yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Maçın uzatma dakikalarında yediğimiz çok talihsiz bir golle de rakibimize mağlup olduk. Adana’da aldığımız şanssız yenilgi ile 3 maçlık galibiyet serimiz bittiği için üzgünüz. Şimdi önümüzde Altay karşılaşması var. Bu maçın hazırlıklarını kendi tesislerimizde sürdürüyoruz. Cuma akşamı kendi sahamızda ve seyircimiz önünde oynayacağımız bu zorlu 90 dakikayı taraftarlarımızın da desteğiyle kazanıp hem Adana’da kaybettiğimiz puanları telafi etmek hem de yeni bir çıkış başlatmak istiyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.