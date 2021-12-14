Giresun Emniyet Müdürlüğünden kan bağışı

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Giresun Emniyet Müdürlüğünde Kızılay için kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Giresun Emniyet Müdürlüğü binasına, emniyet müdürlüğü personelinin katılımıyla Kızılay Giresun Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve emniyet personelinin katıldığı kampanya saat 17.00’a kadar devam edecek. Polislerin kampanyaya yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

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