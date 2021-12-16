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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’da tefecilik operasyonunda 5 tutuklama

İHA

Giresun’da tefecilik operasyonunda 5 tutuklama

Giresun’da polis ekiplerince düzenlenen tefeci operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik operasyonu düzenlendi. Vatandaşlara faiz karşılığında borç para vererek mağdur ettikleri tespit edilen G.C., S.A., G.Y., C.P. ve M.E. isimli şahıslar düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet 9 mm çapında el yapımı tabanca, bu tabancaya ait şarjör ile 14 adet 9 mm fişek ve suç unsuru olduğu değerlendirilen senetler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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