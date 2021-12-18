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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakan Keleş: “Bu ligde kalıcı olmak istiyoruz”

İHA

Hakan Keleş: “Bu ligde kalıcı olmak istiyoruz”

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, “Topladığımız kadar puan toplayıp ikinci yarı yapacağımız takviyelerle bu ligde kalıcı olmak istiyoruz” dedi.
GZT Giresunspor, konuk ettiği Altay’ı 31’lik skorla mağlup ederek puanını 22’ye çıkardı. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Hakan Keleş, değerlendirmelerde bulundu.
Keleş, yaptığı değerlendirmede, “Maç öncesi bir çıkışımız vardı. Sadece Adana Demirspor maçında son dakikada yediğimiz gol biraz moralimizi bozmuştu. Altay'ında kötü bir gidişatı vardı fakat Başakşehir ve Galatasaray deplasmanında puanla dönmesi, maç öncesi biraz deplasmanda iyi oynayan bir takım kötü gitmesine rağmen. Maça iyi başladık. İlk yarıda oyundan memnunum. Pozisyonlarımız var. Skoru da elde ettik, 30 olduktan sonra onun korumanın psikolojisiyle son dakikalarda biraz baskı yedik. Topladığımız 22 puan var, ilk yarıda son 2 haftamız var. Zor deplasmanlara gideceğiz. Topladığımız kadar puan toplayıp ikinci yarı yapacağımız takviyelerle bu ligde kalıcı olmak istiyoruz” dedi.

Karşılaşmada çok önemli bir taraftar desteğinin olduğu belirten Keleş, “Taraftara çok teşekkür ediyorum. Bizi müthiş desteklediler. Uzun zamandır buradayım böyle destek daha önceden vardı tabi ama bugünkü müthişti. Takımı müthiş ittiler. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki oyuncularım, eksik oyuncularımız olmasına rağmen oynayan oyuncularımız onların yokluklarını aratmadılar. Takıma müthiş bir katkı sağladılar. İyi bir takım olma yolunda devam ediyoruz” dedi.

Sezona kötü başlamalarına rağmen iyi bir çıkış yakaladıklarını ifade eden Keleş, sezon başından bu yana oyuna odaklandıklarını ve iyi sonuçlar almaya başladıklarını söyledi. Keleş, “Sezon başındaki sonuçlardan sonra ilk hoca topun başında olur. Ama biz geçen sene de başkanla uyumlu bir şekilde çalıştık, bu yıl da uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Oyun bizim amacımızdı. O dönemde bile iyi oynuyorduk, skor alamıyorduk ama iyi oynuyorduk. Uyum meselesi. Gerekli şartlar öyle gerekmiş. Daha takımı kurulmamıştı o dönemde sıkıntılarımız var. Sıfırdan kurulan bir takımız ve bunu biliyoruz. Faturanın bende olmadığını başkanımız ve yönetim kurulumuz bildiği için ve öyle karar verince devam ettik. Ben zaten şampiyon yaptığım takıma zarar vermek istemezdim. Kötü gidiyordu ama skor kötüydü oyun kötü olsaydı o zaman radikal kararlar alırız. Baktığımız zaman ne kadar iyi olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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