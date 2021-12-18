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GZT Giresunspor - Altay maçının ardından

DHA

GZT Giresunspor - Altay maçının ardından


Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında GZT Giresunspor sahasında Altay'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ile Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Son haftalarda yakaladıkları çıkışlarının Adana Demirspor maçında sona ermesiyle morallerinin bozulduğunu belirten GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Altay maçıyla bunu telafi ettiklerini söyledi. Altay'ın da kötü bir gidişatı olduğunu ancak son iki deplasmanda puan kazandıklarını ifade eden Keleş, "Altay, kötü gitmesine rağmen deplasmanda iyi oynayan bir takım. Biz maça iyi başladık, ilk yarıda oyundan memnunum. Pozisyonlarımız var. Skoru da elde ettik. 3-0 olduktan sonra onu korumanın psikolojisiyle son dakikalarda biraz bir baskı yedik. Topladığımız 22 puan var, son 2 haftamız var ilk yarıda. Zor deplasmanlara gideceğiz. Topladığımız kadar puan toplayıp, ikinci yarı yapacağımız takviyelerle bu ligde kalıcı olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"BUGÜNKÜ DESTEK MÜTHİŞTİ"
Taraftarların desteğine de teşekkür eden Keleş, "Bizi müthiş desteklediler, uzun zamandır buradayım böyle destek daha önceden vardı tabi ama bugünkü müthişti. Takımı müthiş ittiler, onlara da teşekkür etmek istiyorum. Eksik oyuncularımız olmasına rağmen oynayan oyuncularımız onların yokluklarını aratmadılar. Takıma müthiş bir katkı sağladılar. İyi bir takım olma yolunda devam ediyoruz" diye konuştu.
MUSTAFA DENİZLİ: BU TAKIM, BU LİGİ MİNİMUM 50 PUAN CİVARINDA BİTİRİR
Maçın ikinci yarısının güzel olduğunu ifade eden Altay teknik direktörü Mustafa Denizli, "Benim tabi buradaki görevim, bazı teknik adamlardan farklı bir görev. Yetiştiğim camiada görev yapmak, taraftarı olduğum bir camiada görev yapmak, buranın lideri olmak, dolayısıyla böyle dönemleri ben hayatımda çok yaşadım. Benim ve takımım için herhangi bir problem teşkil etmeyecek. Biz ligde bir hedef koymuştuk. Bu hedef bizim için bugün de yarın da geçerli. Bu takım, bu ligi minimum 50 puan civarında bitirir. Son 2 maçımızın sonucu ne olursa olsun hiç problem değil. Bu takıma ve bu camiaya güvenim, başta kendime olan güvenimle beraber devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştuGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Hakan Keleş'in açıklamaları
Mustafa Denizli'nin açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2021-12-18 01:03:25

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