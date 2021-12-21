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Türkiye’nin en büyük balıkçı barınağının yapımına Giresun'da başlandı Türkiye’nin en büyük balıkçı barınağı 935 metre ana dalgakıran, 260 metre tali dalgakıran ve 200 balıkçı tekne kapasitesiyle Giresun’da yapılıyor

İHA

Türkiye’nin en büyük balıkçı barınağının yapımına Giresun'da başlandı Türkiye’nin en büyük balıkçı barınağı 935 metre ana dalgakıran, 260 metre tali dalgakıran ve 200 balıkçı tekne kapasitesiyle Giresun’da yapılıyor

Giresun’un Keşap ilçesi Güneyköy köyü mevkiine yapılan Balıkçı Barınağı’nda incelemelerde bulunan AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Türkiye’nin en büyük balıkçı barınağının 2026 yılı içerisinde tamamlanacağını söyledi.
Deniz dolgu çalışmalarına bir süre önce başlanan balıkçı barınağında AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Ulaştırma ve Alt Yapı Bölge Müdürü İhsan Gümrükçüoğlu ve beraberinde bulunan heyetle incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, 935 metre ana dalgakıran,260 metre tali dalgakıran ve 200 balıkçı tekne kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük balıkçı barınağının yapıldığını belirterek, "Giresun merkezde bulunan özellikle Kumyalı Balıkçı Barınağının ihtiyaca cevap vermekte yetersiz hala gelmesinden dolayı yeni bir balıkçı barınağı için çalışma başlatılmıştı. İlk etüt çalışmalarına 2016 yalında başlanan ve 5 yıllık çalışmamız sonucu 2020 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile yatırım programına alınan proje hayata geçmeye başlamıştır. Giresun Keşap Güneyköy Uzuncakum mevkiindeki balıkçı barınağı çalışmalarının şu anda yüzde 3.32 seviyesindedir. Ana mendirek 935 metre, tali mendirek 260 metre, rıhtım uzunluğu 768 metre, çekek yeri ise 360 metre büyüklüğündedir. Bu büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük balıkçı barınağı olacaktır. İnşallah tamamlandığında bölgemizde büyük balıkçı teknelerden amatör balıkçılara birçok alanda hizmet verecek. Çalışmalar hızla devam ediyor. Bu eserin kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanımız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni bir limana bugün değil ama gelecekte ihtiyaç olabilir
Giresun Limanı için de gelecek yıllarda bir çalışma yapılabileceğini ifade eden Milletvekili Öztürk, “Karadeniz Bölgesi’nin konumuna göre liman ağızlarının karayel rüzgarlarını almaması ve liman ağızlarının poyraza bakması gerektiği belirtilir. Ancak bizim Giresun Limanı planlanma aşamasında günün şartlarına göre bunun tam tersi olarak karayel rüzgarını alacak şekilde yapılmış. Daha sonraki yıllarda gören tadilatla liman ağızı biraz daha uzatılarak karayel rüzgarına karşı kapatılmaya çalışıldı. Bugünün konusu değil ama, gelecekte belki yeni bir liman arayışı olabilir. Bugün Karadeniz’in en aktif olarak çalışan limanlarından bir tanesi. Giresun ekonomisine ciddi katkıları var. Doğrudan ve dolaylı olarak il ekonomisinde önemli bir konumu bulunmaktadır. Giresun Limanını bugün aktif olarak çalışmasından da Giresun halkı olarak memnunuz. Bugün liman içerisindeki depolama alanlarının şehrin manzarasını kapatıyor yönünde eleştiriler var ama, bu depoların manzarayı kapatmayacak şekilde limanın doğu tarafına taşıma gibi çalışmalar olabilir. Giresun ekonomisine değer katan bu tür yatırımları her zaman korumak lazım” diye konuştu.

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