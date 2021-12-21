Giresun’da kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı

Giresun Kalesinde uygulanması planlanan kentsel dönüşüm projesi çalışmalarına proje sunumu gerçekleştirildi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun önemli çalışmaları arasından yer alan Giresun Kalesi kentsel dönüşüm projesiyle alakalı proje çalışmasını yürüten firma ile avan proje toplantısı gerçekleştirildi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Varol, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve ilgili birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda proje hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantının ardından projenin revize edilerek yeniden sunum yapılmasına karar verildi.

‘Kale Kentsel Dönüşüm Projesi’nin çok önemli olduğuna vurgu yapan Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, “Projelerimizi birer birer hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. ‘Kale Kentsel Dönüşüm Projesi’ de bizler ve şehrimiz için çok önemli bir proje. Bakanlıklarımızda yakından takip ettiğimiz ve kalemizde kimlikli bir şehir adına tarihi siluete geri dönüyoruz. Çok kapsamlı bir proje. Bu projenin ilk ayağı olan avan proje toplantısında arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bu proje şehrimize değer katacak” dedi.

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